Большая пресс-конференция Путина: 10 главных тезисов

Внутреннюю драматургию 14-й по счету большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая продолжалась более трех с половиной часов, трудно назвать напряженной, — несмотря на предельную остроту ряда прозвучавших на ней вопросов. Общая тональность путинских ответов носила подчеркнуто спокойный и уверенный характер, с тщательно дозированной долей иронии и юмора.

Российский лидер, как всегда, продемонстрировал отличную физическую форму и при помощи своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова в качестве модератора общения исчерпывающе ответил на вопросы, прозвучавшие в ходе выступлений 53 представителей различных российских и зарубежных СМИ.

На это раз обошлось без каких-либо сенсационных заявлений с его стороны — в 2019 год Россия вступает, как и положено мировой сверхдержаве, в полностью предсказуемом и управляемом режиме и без каких-либо провалов во внутренней и внешней политике. Если составить топ-лист из, скажем, десяти важнейших заявлений Владимира Путина, прозвучавших на этом мероприятии, то я бы обратил внимание на следующие моменты.

1. Необходимость прорыва и перехода к новому технологическому укладу в отечественной экономике. При этом формальные темпы роста ВВП отходят на второй план перед необходимостью системной модернизации всей инфраструктуры национального хозяйства. Все имеющиеся ресурсы будут сконцентрированы на важнейших, ключевых направлениях, для чего целевым образом выделяется 20,8 трлн рублей по нацпроектам и еще 6,5 трлн рублей — для развития инфраструктуры.

2. Предотвращение дальнейшего развала системы международной безопасности. Россия постоянно работает в этом направлении и открыта для сотрудничества со всеми странами мира — но не в ущерб собственным интересам. Поскольку вероятность глобального ядерного конфликта в настоящее время стремительно растет, а порог допустимости применения ядерного оружия снижается, Россия обязана прежде всего обеспечить собственную безопасность и будет предпринимать все усилия, необходимые для поддержания стратегического баланса.

3. Россия не претендует на то, чтобы управлять всем миром или какими-то его частями за пределами своей государственной территории. Центры, которые ставят перед собой подобные цели и реализуют их, в том числе через рекордные военные бюджеты, находятся за пределами России. Главная цель нашей политики — обеспечить благоприятные условия для развития РФ как равного партнера среди равных, без дискриминации и каких-либо привилегий.

4. Основой укрепления и развития российского государства является патриотизм как любовь к своей стране и народу. Какие-то иные идеи и идеологии при этом могут носить только второстепенный и вспомогательный характер. В том числе социалистическая (коммунистическая) идея, которая, если ее воспринимать как абсолют, приводит к социально-экономическому тупику и к распаду государства вследствие конфликта интересов и измены внутри элит.

5. Россия заинтересована в мире и стабильности на Украине и будет предпринимать все необходимые для достижения этой цели усилия — как в сфере политики, так и в сфере экономики. При этом воссоединение Крыма с Россией является неоспоримым политическим и историческим фактом, реальностью, с которой необходимо считаться всем партнерам РФ, включая официальный Киев. На любой части своей территории, включая Крым, Россия вправе делать все для обеспечения собственной национальной безопасности.

6. В отношениях России с США наблюдается неопределенность, поскольку Штаты переживают серьезный внутриполитический конфликт, который существенно ограничивает реальную степень договороспособности всех ее властных институтов, включая президента США, хотя по ряду направлений, включая ситуацию в Сирии, взаимодействие продолжается и является эффективным. Россия считает дедолларизацию своей и мировой экономики необходимым и давно назревшим процессом, который тем не менее займет некоторое, достаточно длительное, время.

7. В отношениях России с Великобританией (это был ответ на вопрос Сергея Брилева) налицо вызванная процессом Brexit политическая конфронтация на фоне сохранения достаточно широких финансово-экономических связей.

8. В отношениях с Японией у российской стороны отсутствует понимание уровня суверенитета официального Токио в вопросах безопасности, без чего подписание мирного договора и решение поднимаемого Токио «территориального вопроса» по Южным Курилам не представляется возможным. Впрочем, развитие отношений продвигается вперед и без заключения мирного договора между двумя странами.

9. Россия не намерена вводить какие-то дополнительные ограничения прав и свобод для собственных граждан и иностранных резидентов на территории страны, но действующее национальное законодательство должно исполняться строго и неукоснительно, без каких-либо исключений в пользу «избранных».

10. В целом, 2018 год — впервые за несколько последних лет — продемонстрировал положительную социально-экономическую динамику, хотя и не компенсировал предыдущие потери. Но худшего развития событий удалось избежать, необходимый запас прочности для дальнейшего движения вперед создан, и его необходимо максимально эффективно использовать.

Конечно, данный список не претендует на абсолютную объективность и завершенность, но, опять же — на мой личный взгляд, подчеркивает одну из главных особенностей Путина в качестве политического лидера, которую он проявляет на протяжении вот уже почти 20 лет: в распоряжении у «хозяина Кремля» всегда оказываются необходимые резервы и, соответственно, те степени свободы действия, которыми обычно не располагают его партнеры и оппоненты. И это — тоже факт, с которым необходимо считаться.