Ушел в кино: молодой учитель из Хакасии рассказал, почему бросил школу и начал с чистого листа

Москва, 20 декабря. Молодые россияне, окончив вуз и отработав по специальности всего несколько месяцев, разочаровываются и уходят в другие сферы.

Издание News.ru пообщалось с молодым учителем, который предпочел покинуть стены школы и начать карьеру с чистого листа.

Своей историей поделился молодой житель Хакасии Руслан Пестов. В школу он устроился учителем французского и английского языка, но в итоге решил уйти. Причем, по его словам, дело было не только в маленькой зарплате, а в скучной школьной программе. По его мнению, она построена так, чтобы учителю было скучно преподавать, а детям — учиться.

«Проходят времена. Вот вам, дети, табличка. Past Simple, Present Progressive. Запомнили? Вот вам тест на знание времен. Прошли? Молодцы. Идём дальше», — посетовал Пестов.

По его словам, тех, кто пытается внести разнообразие в унылую картину, «бьют по шапке».

«Помню, май был. Жара страшная, духота. Вел урок в первом классе. Я их вывел на улицу, дал им мелки, попросил нарисовать город. Вышли завуч и директор, ругались, что я нарушил установленный план урока. Нужно сидеть в кабинете», — поделился он, заметив, что интерес к нестандартному уроку проявили даже заядлые двоечники.

Руслан убежден, что специалист, который хочет чему-то научить школьников, а не просто «отвести программу», просто не сможет работать в современной российской школе. В итоге он сменил сферу деятельности и стал кинорежиссером.

Историю Пестова прокомментировала учитель Валерия Кондратьева, работающая в школе вот уже три года. Она не согласилась с его критическим взглядом на школьную программу. По ее словам, программа вполне адекватная.

«Неадекватны временные рамки для этой программы. И не стоит забывать, что некоторым ученикам откровенно плевать на «этот ваш английский», — добавила Кондратьева.

По словам учительницы, это - вечная тема для обсуждения: у каждого есть свой взгляд на данные проблемы и методы их решения.