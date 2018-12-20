Украина стала лидером по числу нарушений прав верующих в 2017 году

Москва, 20 декабря. Украина заняла первое место по числу нарушений прав верующих в 2017 году среди стран-членов Совета Европы. Об этом говорится в отчете Центра мониторинга нарушений прав и свобод православных христиан в Европе.

«За 2017 год было выявлено 165 случаев нарушения свобод и прав православных христиан. Из них около 66% приходится на Украину», — говорится в тексте документа.

Отдельные случаи нарушений прав верующих были зафиксированы в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции, Косово, Македонии, Турции, России, а также в Польше, Германии, Бельгии и на Кипре.

В документе также отмечается, что все нарушения прав верующих на Украине связаны с враждебным отношением к канонической Украинской православной церкви (УПЦ). При этом 50% случаев физического насилия в отношении представителей и прихожан УПЦ была инициирована украинскими националистами и членами раскольнических религиозных структур.