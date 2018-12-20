Space X в третий раз отменила запуск спутника GPS

Вашингтон, 20 декабря. Американская космическая компания Space X из-за непогоды была вынуждена отменить запуск ракеты Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту спутник навигационной системы GPS третьего поколения. Это уже третья отмена запуска спутника.

«На сегодня все отменяется ввиду неблагоприятной погоды. Носитель с грузом находятся в хорошем состоянии. Мы прорабатываем следующую оптимальную возможность для запуска», — пишет Space X в Twitter.

Standing down today due to weather. Vehicle and payload remain in good health. Working toward the next best launch opportunity; will announce a new launch date once confirmed on the Range. pic.twitter.com/OZaPqaTOFw — SpaceX (@SpaceX) December 20, 2018

Отметим, что спутник GPS III, как утверждают разработчики, в три раза точнее и в восемь раз устойчивее к помехам, чем космические аппараты предыдущего поколения. Предполагается, что спутники GPS будут играть важную роль в обеспечении обороны США.

В ноябре этого года военные НАТО сообщили о помехах в системе GPS во время морских учений в Норвегии. Североатлантический альянс тогда предположил, что помехи могли создать российские специалисты, однако традиционно не стал приводить никаких доказательств в подтверждение своим словам.