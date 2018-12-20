Москва, 20 декабря. США продолжают следовать курсу на дальнейшее обострение отношений с Россией, вводя новые санкции против РФ. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Как видим, Вашингтон продолжает следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений», — заявил Рябков.

Рябков отметил, что отдельного внимания заслуживает внесение в санкционный список представителей российских СМИ.

«Получается, что за океаном не приемлют свободу выражения мнений в качестве одной из важнейших составляющих демократической системы», — подытожил замминистра РФ.

По словам Рябкова, в Вашингтоне считают, что суждения, которые не нравятся Белому дому, проще запретить, чем дать на них аргументированный ответ. Дипломат назвал обвинения РФ во «вмешательстве в выборы» инсинуациями.

Напомним, Вашингтон внес в санкционный список четыре информационных издания — Федеральное агентство новостей, «Невские новости», «Экономика сегодня» и USA Really. Поводом для введения ограничений стали обвинения во «вмешательстве в выборы», кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство и «другой злонамеренной деятельности».

Расследование о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году проводится уже два года. За все это время американские следователи не предоставили ни одного доказательства. В Москве обвинения США назвали результатом внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.