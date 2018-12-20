У арестованной в США Бутиной закончились деньги на адвокатов

Москва, 20 декабря. У семьи россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, закончились деньги на оплату адвокатов. Об этом заявил журналистам отец девушки Валерий Бутин.

По его словам, семье ни по каким каналам не оказывается финансовая поддержка, а адвокаты работают «на честном слове».

«Юридическую поддержку оказывают [нанятые] адвокаты, возможность их оплачивать исчерпана полностью», — заявил Валерий Бутин журналистам ТАСС.

Он подчеркнул, что не смог получить финансовую поддержку в различных организациях, везде мужчине было отказано.

Бутин подчеркнул, что назначенный судом адвокат выполняет лишь номинальную функцию, а нанятым защитникам нужно перевести денежные средства 25 декабря, «но взять их негде».

В беседе с ТАСС сестра Марии Марина Бутина заявила, что есть высокая вероятность того, что адвокаты откажутся вести дело россиянки, поскольку длительное время работают бесплатно.

«Они уже говорили нам, что все понимают, но не могут работать бесплатно, а в последнее время они работают почти бесплатно», — подчеркнула Марина Бутина.

Напомним, что во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что считает арест россиянки безосновательным. Он подчеркнул, что она не выполняла никаких заданий российского государства на территории США, сообщают «Аргументы и факты».

Как ранее сообщал Infox.ru, россиянка пошла на сделку со следствием. Она сообщила, что в период с 2015 по 2018 год вступала в сговор с лицами на территории США, чтобы нанести ущерб американскому государству. Эксперты считают, что россиянка пошла на своеобразную сделку со следствием из-за слишком жестких условий содержания.