Главные новости 20 декабря

Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий четверга, 20 декабря.

Президент РФ Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, на которой присутствовали более 1700 журналистов. За 3 часа 43 минуты российский лидер успел ответить на 68 вопросов от 53 СМИ. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция.

Говоря о санкциях западных стран против крымчан, российский лидер заявил, что они означают фактическое признание крымского референдума о присоединении к России. Санкции против крымчан означают признание референдума — Путин.

На угольных шахтах Донбасса, подконтрольных украинским предпринимателям, работали агенты Службы внешней разведки и спецслужб, оттуда координировались убийства командиров ВС ДНР Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола), заявил в эфире телеканала NewsOne депутат украинской Рады Игорь Мосийчук. Мосийчук назвал три «стратегические вещи», которые потеряла Украина из-за блокады Донбасса.

Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о женитьбе. Путин шуткой ответил на вопрос про женитьбу.

Жители оставшейся под контролем Украины части Донбасса пожаловались на нехватку гуманитарной помощи и необходимость оплачивать чужие счета. «Порошенко, прекрати войну»: France 24 рассказал, как живут в украинских городах в Донбассе.

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о планах нового прохода кораблей ВМСУ через Керченский пролив и уничтожения Крымского моста подтверждает намерение Киева устроить «войнушку» ради поднятия рейтинга президента Петра Порошенко. «Граница России должна быть надежно защищена»: в Крыму отреагировали на угрозы Турчинова.

Турецкая сторона предлагала экспертам из США изучить российские комплексы С-400 после закупки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению между США и Турцией вопроса закупки российских зенитно-ракетных комплексов. Турция предлагала США изучить российские С-400 — Bloomberg.

Объявленная президентом Украины Петром Порошенко кампания по выявлению государственных служащих с родственными связями в России является попыткой киевского режима разорвать единый народ. «Не прыгайте, а думайте»: экс-депутат Рады напомнил украинцам, кто придумал «врага Россию».

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко вызвался быть наблюдателем на корабле ВМСУ, в случае прохода через Керченский пролив. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Россия не осмелится атаковать: депутат Рады намерен пересечь Керченский пролив на корабле ВМСУ.

Владимир Путин считает, что отношения между Россией и Украиной не смогут наладиться, пока у власти в Киеве находятся русофобы. Об этом он заявил во время большой пресс-конференции. Путин рассказал, когда наладятся отношения между Россией и Украиной.