Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе РФ и Финляндии

Хельсинки, 20 декабря. Российский Дед Мороз и финский Санта-Клаус встретились 20 декабря в преддверии рождественских и новогодних праздников.

В четверг, 20 декабря, Йоулупукки и Дед Мороз провели традиционную встречу на финско-российской границе, после чего отправились на рождественский базар в Лаппенранту, где прошли праздничные гуляния.

«В этом году я получил очень много добрых писем, мне приходит 20 тысяч писем в день. Пишут и взрослые, и дети. Просят мира на Земле, здоровья для своих родных, но, конечно, и разные новинки из мультиков, из фильмов», — цитирует ТАСС Деда Мороза.

После Дед Мороз отправился на Красную площадь Выборга для того, чтобы зажечь главную новогоднюю елку, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».