«Одноклассники» назвали главные музыкальные открытия года

Москва, 20 декабря. Социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг новых музыкальных артистов, которые стали известны в текущем году. Больше всего прослушиваний среди «новичков» получила группа HammAli & Navai.

Также в тройку самых прослушиваемых молодых исполнителей попали Anivar с песней «Украду» и KAZKA с песней «Плакала». Кроме того, в число главных музыкальных открытий года попали певица MARUV, MATRANG, Grivina, GAZIROVKA и другие.

Отметим, что самыми прослушиваемыми среди новичков оказались представители двух жанров – поп-музыки и рэпа/хип-хопа. Кроме того, пользователи «Одноклассников» назвали лучшим хитом уходящего года песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».