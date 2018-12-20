Кадыров пообещал «без передышки» помогать возвращению российских детей из Сирии и Ирака

Грозный, 20 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «без передышки» способствовать возвращению российских детей из Сирии и Ирака.

«Никаких передышек не допустим. Мы услышали четкую позицию президента России Владимира Путина по этому вопросу», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Чечне слова президента на этот счет воспринимают как «прямое и конкретное поручение», которое подлежит безоговорочному выполнению всеми заинтересованными ведомствами федерального и регионального уровня.

Кроме того, как отмечает «Царьград», Кадыров заверил, что никаких передышек в реализации поставленной задачи не допустит. «занимались и будем заниматься со всей ответственностью».

«Женщины и дети должны быть возвращены в Россию, а виновные ответят перед законом в России. Дети ни в чем не виноваты. У них не спрашивали, где хотят родиться», — заключил политик.

В ноябре минувшего года, как напоминает Infox,Кадыров сообщил об установлении местонахождения в багдадской тюрьме 25 женщин и 79 детей, все они являлись гражданами РФ. Он подчеркнул, что уже дал все необходимые поручения представителю главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби, который организует работу по вызволению пленников в тесном взаимодействии с МИД РФ.

«Россия никогда не воевала с женщинами и детьми. Она их спасает», - подчеркнул тогда Кадыров.

Как отмечает «Ридус», президент Чечни помог вернуться на родину не только детям из Сирии и Ирака. Так, в ноябре минувшего года Кадыров рассказал о вызволении из турецкой тюрьмы шестилетней россиянки.