Порошенко посетил украинских силовиков в Донбассе, чтобы выразить «большой почет»

Киев, 20 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в четверг посетил Донецкую области и встретился с украинскими военнослужащими.

«Сегодня я в Донецкой области, чтобы выразить нашим воинам большой почет и глубокую благодарность от всех наших соотечественников, от государства и себя лично​​​. И не только как президента и верховного главнокомандующего, но и как украинского гражданина», — пишет Порошенко в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что позиции ВСУ максимально укреплены, а силовики способны отразить любую атаку, отмечает «Газета.ру».

Ранее представители Донецкой народной республики рассказали о готовящемся наступлении ВСУ в Донбассе. Разведка ДНР зафиксировала переброску к линии разграничения украинских танков и военных самолетов. Кроме того, есть информация о том, что наступление украинских войск будет прикрываться украинскими кораблями с моря. В Донецке полагают, что если украинские военные и решатся на атаку, то для провокации России, а не для захвата территорий.

Ситуация на Украине в очередной раз обострилась после того, как российские пограничники задержали три украинских военных корабля, вторгшихся в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Как сообщает «Ридус», Украина готовит новые проходы военных судов через пролив.