«Тихо-тихо»: Путину пришлось успокаивать журналистов, рассмеявшихся от вопроса украинца

Москва, 20 декабря. Журналист украинского интернет-издания УНИАН Роман Цимбалюк на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вызвал хохот коллег своими вопросами о Донбассе и отношениях Киева и Москвы.

Получив слово, украинец начал засыпать российского лидера шаблонными заявлениями официальных киевских СМИ, позицию по которым российский президент, а также другие представители РФ неоднократно высказывали.

Цимбалюк поинтересовался у Путина, сколько денег Россия тратит на Донбасс, затем заявил, что Москва «готовится к войне с НАТО», но при этом якобы стреляет в украинских граждан. Сюда же журналист вписал инцидент в Керченском проливе, а с провокации украинских моряков резко перескочил на обмен пленных между Киевом и Москвой.

Цимбалюк также успел упомянуть в своем вопросе предстоящие президентские выборы на Украине. Он заявил, что российский лидер якобы анализирует их. По мнению журналиста, тем самым Россия якобы вмешивается во внутренние дела Украины.

Абсурдные заявления Цимбалюка и нечетко сформулированные вопросы рассмешили российских журналистов. Президент РФ Владимир Путин был вынужден успокаивать собравшихся.

«Тихо-тихо», — пришлось российскому президенту усмирять зал, который взорвался от хохота во время вопроса украинского журналиста.

В ответ на монолог представителя украинских СМИ Путин напомнил, что Россия действительно оказывает помощь жителям Донбасса и продолжит делать это дальше.

«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И будем это делать дальше», — подчеркнул российский лидер.

Как обратил внимание Путин, киевские политики до сих пор пытаются разрешить конфликт в Донбассе силой, несмотря на то, что такие попытки обречены на провал.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на подписанные минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в четверг прошла в Москве в Центре международной торговли. На ней присутствовало рекордное количество журналистов. Аккредитацию получили 1702 сотрудника российских и зарубежных СМИ.