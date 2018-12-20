Путин объяснил, зачем проводит большую пресс-конференцию

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал, для чего проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом глава государства рассказал в интервью 17-летней Регине Парпиевой.

«Это одна из важных сторон деятельности человека, который занимается такой работой как я, потому что я надеюсь, через представителей прессы удастся донести до миллионов людей мою собственную позицию, позицию правительства РФ по важнейшим вопросам развития России», — сказал Путин.

Ранее Путин посетил форум добровольцев России, где главе государства рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих ребят. Президент собрал пять оставшихся конвертов, пообещав исполнить желания детей.

Среди них было пожелание 17-летней Регины Парпиевой, которая мечтает стать журналистом и взять интервью у Владимира Путина. После ежегодной большой пресс-конференции президент дал интервью Регине Парпиевой.