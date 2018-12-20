Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путин назвал ключевые задачи органов безопасности
Читать Новость
Политика

Путин объяснил, зачем проводит большую пресс-конференцию

374
0 Оставить комментарий

Путин объяснил, зачем проводит большую пресс-конференцию

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал, для чего проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом глава государства рассказал в интервью 17-летней Регине Парпиевой.

«Это одна из важных сторон деятельности человека, который занимается такой работой как я, потому что я надеюсь, через представителей прессы удастся донести до миллионов людей мою собственную позицию, позицию правительства РФ по важнейшим вопросам развития России», — сказал Путин.

Ранее Путин посетил форум добровольцев России, где главе государства рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих ребят. Президент собрал пять оставшихся конвертов, пообещав исполнить желания детей.

Среди них было пожелание 17-летней Регины Парпиевой, которая мечтает стать журналистом и взять интервью у Владимира Путина. После ежегодной большой пресс-конференции президент дал интервью Регине Парпиевой.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.