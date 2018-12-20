Путин рассказал в интервью 17-летней девочке, что не жалеет о выбранной профессии

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин в интервью 17-летней Регине Парпиевой рассказал, что не жалеет о том, что стал президентом.

На вопрос Парпиевой, не пожалел ли Путин, что стал президентом, глава государства ответил отрицательно.

«Нет», — ответил Путин.

Напомним, Путин посетил форум добровольцев России и принял участие в проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Президент РФ собрал несколько конвертов с мечтами детей и пообещал исполнить их. В их числе была и мечта Регины Парпиевой стать журналистом. Глава государства пообещал исполнить мечту и организовал для нее визит в студию RT. Она смогла провести беседу с Путиным в рамках ежегодной большой конференции с президентом РФ.

Ранее лидер РФ уже исполнил мечту ребенка, который хотел увидеть Петербург с высоты птичьего полета, а также организовал визит девочки на студию «Мосфильма».