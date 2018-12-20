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«Рыпнется — и все»: эксперт объяснил, какой ответ Шойгу будет для Порошенко страшнее танков у границы

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«Рыпнется — и все»: эксперт объяснил, какой ответ Шойгу будет для Порошенко страшнее танков у границы

Петр Порошенко, ссылаясь на данные космической разведки, заявил, что российские танки находятся в 18 километрах от украинской границы. В своем Twitter президент Украины написал, что «лишь на одном из направлений число российских танков с середины сентября выросло почти в три раза — с 92 до 250 единиц».

Этот твит Петр Порошенко разместил, пока президент России Владимир Путин выступал на своей большой ежегодной пресс-конференции.

Вместе с этим твитом Порошенко написал, что «наземная группировка войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях в Донбассе и в Крыму составляет 28 батальонных тактических групп, свыше 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов».

По информации украинского президента, «с конца августа Россия укрепила свои силы по всей границе с Украиной — от Белоруссии до оккупированного Крыма и Приднестровья. Растет число российских армий, танков и ракетных систем».

Прокомментировать эту информацию Федеральное агентство новостей попросило известного российского военного эксперта Игоря Коротченко, главного редактора журнала «Национальная оборона».

Он напомнил, что Россия имеет право делать на своей территории все, что считает нужным, не спрашивая Порошенко, нравится ему это или нет.

«Порошенко — это политический шут. Комментировать то, что он пишет и заявляет, — это не уважать самих себя. И рефлексировать по этому поводу не надо. Для России Порошенко — как Саддам Хусейн для США. Он нерукопожатный. Выстраивать отношения с этим человеком невозможно. С Порошенко не может быть никаких переговоров и никаких дел», — заявил Игорь Коротченко.

«Рыпнется — и все»: эксперт объяснил, какой ответ Шойгу будет для Порошенко страшнее танков у границы

Военный эксперт напомнил о бедственном положении украинской экономики, которое не позволяет ей содержать космическую разведку.

«Какая может быть космическая разведка у страны без штанов, у государства, агонизирующего в своей финальной стадии разрушения? Украине скоро будет есть нечего, какие у нее спутники могут быть?» — заметил собеседник ФАН.

При этом он уверен, что если Порошенко решится на военную провокацию против России или Донбасса, «он будет жевать галстук в прямом эфире, как это делал в свое время Михаил Саакашвили».

«Если надо, мы поступим с ним, как американцы с Хусейном. Если Порошенко осмелится пойти против России, у нашего министра обороны будут развязаны руки для принуждения этого клоуна-агрессора к миру теми способами, которые Сергей Шойгу  сочтет нужными в этой конкретной ситуации», — подчеркнул Коротченко.

Военный эксперт подчеркнул, что вооруженная провокация против России и против Донбасса — это красная черта, которую Киеву лучше не переступать.

«Как только Порошенко переступит эту красную черту, Россия получит право достать его, где бы он ни прятался. Мы готовы. И для этого Шойгу необязательно стягивать танки к украинской границе. Не их надо бояться Порошенко. У нас есть «Калибры» и другие высокоточные средства поражения. Рыпнется — все! Разговаривать с такими людьми бесполезно», — заключил Игорь Коротченко.

Автор: Марина Степанова
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