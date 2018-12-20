Путин в великолепной физической и интеллектуальной форме: Марков объяснил интерес к пресс-конференции президента

Завершилась итоговая пресс-конференция Владимира Путина, она продолжалась 3 часа 43 минуты, что на 3 минуты дольше, чем годом ранее. Российский лидер успел ответить на 68 вопросов от 53 журналистов. Федеральное агентство новостей попросило директора Института политических исследований Сергея Маркова проанализировать главное информационное событие года и выделить то, чем оно отличалось от предыдущих конференций главы государства. Он объяснил интерес россиян к пресс-конференции президента.

«Первое и самое главное — президент в великолепной интеллектуальной и физической форме. Он работает с огромным массивом информации: цифрами, тенденциями, у него есть качественное понимание ситуации. Путин способен отвечать на десятки острых вопросов журналистов по самым актуальным темам», — говорит политический аналитик.

По словам собеседника агентства, таких лидеров в мире очень мало.

«Я не знаю никого, кто на протяжении четырех часов может отвечать на вопросы журналистов. Если Реджеп Эрдоган, например, сам говорит часами, то отвечать на вопросы журналистов на протяжении столь длительного времени он не сможет. Чувство гордости у меня за президента определенно есть», — признается политолог.

Второй важный факт: никаких изменений в политике России не предвидится. Путин уверен в ее правоте и, скорее, объяснял представителям прессы ее логику.

«Никаких изменений не было анонсировано. Президент объяснял логику своих решений, логику решений правительства. В то же время мы видим, что это тот участок работы, который не дорабатывается другими институтами. Недостаточную работу в этом направлении проводит правительство, правящая партия. И президент за счет личной харизмы вынужден компенсировать недостаточную эффективность политических институтов», — подчеркивает Сергей Марков.

Вопросы, которые прозвучали, можно условно разделить на две группы. Часть из них журналисты задали сами, спонтанно, другая часть, по самым важным темам, сформировалась благодаря звонкам, которые поступили на прямую линию.

«Видно было, на чем остановились организаторы, разумеется, с согласия президента — это недостаточный экономический рост и слабое развитие экономики. Президент был готов: отвечал на вопросы. Но разворот этой темы, как мне кажется, получился достаточно неожиданным: это критика финансово-экономического блока правительства и прежде всего — его руководителя Дмитрия Медведева. Президент ушел от ответа [на вопрос, доволен ли он работой правительства Медведева]. И второе — это выраженное в нескольких вопросах критическое отношение к цифрам», — говорит собеседник агентства.

То есть люди сомневаются в том, что глава государства получает от финансово-экономического блока правительства адекватные цифры. Им кажется, что в статистике есть элемент манипулирования.

«Еще одна вещь, которая мне показалась неожиданной, — это не произошло никакого изменения политики в отношении киевского режима. Мы ожидали, что это может произойти: уже случилась одна провокация, сейчас готовится другая. Плюс разгром православной церкви. Кроме того, [глава МИД РФ] Сергей Лавров прямо назвал киевский режим неонацистским. Мы ожидали ужесточения политики. Этого не произошло», — заключил эксперт.

Кроме того, напоминает он, Путин трижды произнес слово «русофобия».

«Этого слова не было раньше. В прошлом году президент впервые его публично озвучил в официальном поле. Видимо, его волнует то, почему происходит такая атака на Россию», — рассуждает Сергей Марков.

В заключение директор Института политических исследований назвал то, что больше всего запомнится с пресс-конференции рядовым россиянам.