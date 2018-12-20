Путин рассказал, какой подарок он ждет на Новый год

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин, который участвует в конкурсе волонтеров «Мечтай со мной», дал интервью 17-летней Регине. В беседе с девочкой глава государства признался, что его новогоднее желание — «чтобы все желания исполнялись».

Отвечая на вопрос, какой подарок президент хотел бы получить на Новый год, Путин признался, что это сложная тема.

«Лучшим подарком была бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, будет со знаком плюс, что мы, несмотря на все сложности, их не только преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьезного развития нашей страны», — ответил российский лидер.

Напомним, что конкурс «Мечтай со мной» нацелен на поддержку тяжелобольных детей. Каждый волонтер должен взять по одному конверту с запечатанным внутри желанием ребенка и исполнить его. Путин взял сразу пять конвертов и уже успел выполнить три желания — устроить экскурсию на студию «Мосфильм» для Вероники, прокатил на вертолете над Петербургом мальчика Артема и дал интервью Регине, которая мечтает стать журналисткой.