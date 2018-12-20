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Путин исполнил мечту тяжелобольной девочки, дав ей интервью

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Путин исполнил мечту тяжелобольной девочки, дав ей интервью

Москва, 20 декабря. Российский президент Владимир Путин после большой пресс-конференции дал 20-минутное интервью 17-летней тяжелобольной девочке Регине, исполнив ее мечту.

Путин ответил на несколько ее вопросов. Регина спросила у него, как он стал президентом, что российский лидер загадает на новый год и трудная ли эта работа — управлять государством. 

После интервью она попросила разрешения обнять Путина. Девочка подчеркнула, что российский лидер — великий президент, а также очень хороший человек.

Также они обменялись подарками. Путин подарил Регине билеты на концерт и гаджеты, а она — игрушечную собаку, сделанную своими руками.

В начале декабря на форуме добровольцев России российский президент ознакомился с проектом «Мечтай со мной», который исполняет мечты тяжелобольных детей. На стенде проекта были закреплены конверты с желаниями детей, а любой участник форума мог взять конверт и исполнить одну мечту. Путин собрал все пять конвертов и пообещал помочь.

Ранее он исполнил мечту тяжелобольной девочки, организовав ей экскурсию на «Мосфильм», также Путин исполнил желание мальчика, который хотел увидеть Петербург с высоты птичьего полета.

Автор: Денис Коробейников
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