Пусть Турчинов сам туда плывет: в Раде отреагировали на заявления СНБО о новом «керченском прорыве»



Киев, 20 декабря. Киевские власти не сделали ничего, чтобы вернуть домой задержанных украинских моряков, зато анонсируют новый «керченский прорыв», с возмущением констатировал внефракционный депутат Рады, сопредседатель объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По его мнению, правительство страны должно отказаться от новых попыток провокаций на море и выйти на прямой диалог с Россией, добиться освобождения 24 моряков ВМСУ.

Бойко добавил, что заявления Турчинова выглядят, как «сознательная провокация накануне окончания военного положения».

«Желательно, чтобы Турчинов лично сел в корабль и сам туда поплыл, а не толкал людей к действиям, последствия которых непредсказуем», — с возмущением добавил политик.

По его словам, оппозиционные депутаты Рады считают, что Украина должна двигаться путем деэскалации в Азовском море».

Напомним, 19 декабря секретарь СНБО Турчинов заявил, что корабли ВМСУ будут снова направлены в Керченский пролив. Он отметил, что новый проход ВМС Украины должны совершить в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы «доказать, что Киев соблюдает законы». Кроме того, Турчинов утверждает, что попросил НАТО о сопровождении, правда, ответа пока не получил.

Напомним, провокацию в Керченском проливе три корабля ВМСУ устроили 25 ноября. После принудительной остановки корабли были задержаны. 24 украинских моряка были арестованы по делу о нарушении госграницы РФ.