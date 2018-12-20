«В Раде даже не успеют поднять трубку»: Киеву нечем крыть крымские С-400

Киев, 20 декабря. Украина слишком поздно ввела военное положение. Об этом в четверг заявил бывший советник министра внутренних дел страны Арсена Авакова Илья Кива, выступая в эфире украинского телеканала «Наш».

По его словам, Киеву следовало ввести военное положение, когда Россия разместила в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400, которые делают бесполезной украинскую систему ПВО, поскольку время подлета ракет из-за территориальной близости сократилось до восьми минут. Кива признался, что Украине «нечем крыть».

Экс-советник Авакова подчеркнул, что если ракеты с Крыма будут запущены, в Верховной раде «даже не успеют поднять трубку», пишет издание «Экономика сегодня».

Напомним, что Украина ввела военное положение на месяц после того, как российские пограничники задержали три военных корабля ВМСУ, нарушивших государственную границу в водах Керченского пролива. Министерство иностранных дел РФ сразу заявило, что украинские моряки пошли на сознательную провокацию. Они не отвечали на требования пограничников, в результате чего тем пришлось открыть огонь, чтобы остановить нарушителей. Кроме того, на борту одного из кораблей было найдено предписание тайно нарушить российскую границу.

Президент Украины Петр Порошенко традиционно обвинил Россию в агрессии и начал активно наращивать военные силы в данном регионе. Кроме того, о планах перебросить военные корабли в Черное море заявили власти США. Согласно конвенции Монтре для этого Вашингтону придется обратиться к Турции за разрешением пересечь пролив Босфор и Дарданеллы. Российские власти уже заявили, что примут меры в случае появления американских судов вблизи границ РФ.