Верховный суд Крыма оставил под стражей троих украинских моряков
Симферополь, 20 декабря. Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов на арест трех украинских военных моряков, которые были задержаны за нарушение госграницы РФ в районе Керченского пролива.
В настоящее время арестованные моряки находятся в московском СИЗО. Участие украинских моряков в судебном заседании было обеспечено системой видеоконференции.
Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов, оставив в силе решение суда Киевского районного суда Симферополя в силе.
Напомним, 25 ноября три украинских судна из состава военно-морских сил Украины нарушили государственную границу РФ, войдя в территориальные воды России. Вечером украинские военные судна были задержаны в районе Керченского пролива. 26 ноября суд в Крыму арестовал 24 украинских военных моряков. 29 ноября они были доставлены в СИЗО Москвы.