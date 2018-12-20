«Heavу metal для меня очень сложно»: Путин рассказал о предпочтениях в музыке

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях в музыке. Глава страны отметил, что любит популярную классическую музыку.

Президент дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, которая мечтает стать журналистом. Она стала участницей проекта «Мечтай со мной» для тяжелобольных детей. Ее конверт оказался одним из пяти, которые забрал с собой президент, пообещав исполнить пожелания внутри.

Девушка поинтересовалась о музыкальных предпочтениях президента.

«Heavу metal для меня очень сложно для восприятия, тяжеловато, — признался российский лидер, — хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции».

Он отметил, что ему нравится современная и так называемая популярная классическая музыка. Президент назвал своих любимых композиторов — Петра Чайковского, Франца Шуберта, Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа, Фредерика Шопена, Людвига ван Бетховена и Иоганнеса Брамса.