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Минобороны РФ получит партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 до конца 2018 года

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Минобороны РФ получит партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 до конца 2018 года

Москва, 20 декабря. Холдинг «Вертолеты России» поставит Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

По словам представителей «Вертолетов России», шесть вертолетов Ми-8МТВ-5-1 были уже отправлены в Минобороны РФ к местам постоянной дислокации.

«До конца 2018 года Казанский вертолетный завод планирует досрочно передать Минобороны РФ еще одну партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1», — говорится в сообщении.

В холдинге рассказали, что делегация министерства в четверг ознакомилась с ходом исполнения гособоронзаказа, посетив казанский завод «Вертолеты России». Кроме того, представители министерства также посмотрели на результаты летных испытаний вертолета Ми-38Т, подчеркнули в пресс-службе.

«У машины большое будущее, вертолет получился с очень хорошими характеристиками», — заявили представители «Вертолетов России».

По их словам, холдинг уже подписал контракты на поставку двух вертолетов, а после завершения всех работ в компании будут смотреть на возможность дальнейших серийных поставок.

Автор: Денис Коробейников
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