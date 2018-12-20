Керченский пролив, Крым, управление миром, рэперы и женитьба: знаковые цитаты Путина

Завершилась традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Это одно из знаковых политических событий, завершающих уходящий год.

Мероприятие длилось 3 часа 43 минуты. Пообщаться с главой государства успели 53 журналиста. В общей сложности Владимир Путин ответил на 68 вопросов, в том числе по важнейшим темам. Не претендуя на полноту освещения, приведем некоторые знаковые заявления президента, прозвучавшие в ходе пресс-конференции. Более подробно о событии рассказано в новостях и комментариях на сайте Федерального агентства новостей.

Путин о пенсионной реформе: «Решение под сомнение не ставлю»

Президент РФ Владимир Путин отметил, что повышение пенсионного возраста было неизбежным: без этого нормально развивать экономику России было бы невозможно.

«Это решение под сомнение не ставлю, — отметил Путин. — В начале 2000-х я был категорически против повышения пенсионного возраста. И сейчас я считаю, что тогда это было правильным. Но сегодня ситуация поменялась».

Напомним, в России проводится поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Путин о провокации Киева в Керченском проливе

По мнению президента, украинские власти сделали все, чтобы среди украинских моряков-нарушителей были жертвы.

«Их послали, рассчитывая, что кто-то из них погибнет. Я вижу большое недовольство в правящих кругах Украины, что там никто не погиб. Но, слава богу, этого не случилось», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что Киев устроил эту провокацию ради повышения рейтинга президента Украины Петра Порошенко. Путин заявил, что судьба задержанных у Керченского пролива украинских моряков будет решаться после завершения уголовного разбирательства.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, при попытке нарушения границы РФ там были задержаны три украинских военных корабля. Их экипажи арестованы и находятся в СИЗО в ожидании суда.

Путин о беспорядках в Париже

Не ставя под сомнение право граждан на выражение собственного мнения, Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия должны быть только в рамках закона. При этом президент РФ обратил внимание, что в отличие от Франции, в России правительство принимает меры для сдерживания цен на бензин.

«У нас цены на бензин повысились в связи с ростом мировых цен на нефть, но правительство принимает меры по сдерживанию цен и даже по их понижению», — отметил Путин.

Путин о церковном расколе на Украине: «Уму непостижимо!»

Владимир Путин крайне негативно высказался по поводу создания на Украине раскольнической церкви, что было сделано при попустительстве Константинополя.

По словам Путина, на Украине наблюдается «прямое вмешательство государства» в дела религии. Вместо Украинской православной церкви Московского патриархата, которая была полностью независимой, появилась «объеденная раскольническая церковь стамбульского прихода», отметил Путин.

Путин о Крыме: «Если санкции ввели за голосование, значит, оно состоялось»

Отвечая на вопрос, как влияют санкции на жителей Крыма, президент сказал:

«Нам говорят об аннексии Крыма. Что такое аннексия? Это силовой захват. Если был «захват», значит, жители Крыма ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали — это не аннексия».

«Против крымчан ввели санкции. Если они ни при чем — за что их ввели? А если санкции ввели за голосование, значит, пора надо признать, что оно состоялось», — добавил он.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года, однако Киев и его западные покровители отказываются признать законность этого решения.

Путин о санкциях: «Политизированный русофобский подход»

По мнению Владимира Путина, Запад ищет любые поводы для ограничения и сдерживания России. Говоря об арестованной в США россиянке Марии Бутиной, российский президент сказал:

«Не понимаю, за что ее засадили. Нет оснований».

Путин напомнил украинскому журналисту, кто устроил блокаду Донбасса

Президент РФ Владимир Путин напомнил журналисту УНИАН Роману Цимбалюку, кто устроил блокаду Донбасса.

«Кто установил блокаду? Разве Россия? Нет, это сделали украинские власти, они ввели сплошную экономическую блокаду, стреляют по гражданам, которых считают своими, — отметил Путин. — Мы оказываем гуманитарную помощь жителям Донбасса, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали».

Путин: «У меня в доверенных лицах были рэперы»

Прокомментировал президент и растиражированную СМИ тему якобы преследований рэперов.

Задержания артистов — неоправданная мера, которой лучше избегать, отметил президент. При этом обсценная лексика, используемая рэперами в песнях, Путину, по его словам, не по нраву.

«По поводу задержаний рэперов согласен, ничего хорошего в этом нет. Как и в том, что они поют песни «с матерком», — отметил он.

Президент, сослался на мнение великого дирижера Юрия Темирканова, повторив его слова:

«Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, а для того, чтобы поднимать уровень культуры».

Путин напомнил, что среди его доверенных лиц во время избирательной кампании были рэперы, в том числе Тимати, которого президент назвал прекрасным артистом и человеком.

Путин о Кудрине: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива»

Отвечая на вопрос о недостаточном, по мнению ряда экспертов, росте российской экономики, Путин сказал:

«Рост экономики в 1% в год был, когда Кудрин был в правительстве. Как говорят в народе, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Но вообще он хороший специалист, я к нему прислушиваюсь».

Путин об управлении миром: «Мы знаем, где находится штаб»

Отвечая на вопрос американской журналистки, хочет ли он править миром, Владимир Путин ответил:

«Что касается управления миром — мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве».

Путин подчеркнул, что разговоры о желании России управлять миром является русофобским штампом, навязываемым Западу. Российский лидер отметил, что главной целью внешней политики России является обеспечение благоприятных условий для развития страны.

Путин о женитьбе: «Как порядочный человек, когда-нибудь должен буду это сделать»

Отвечая на традиционный вопрос о женитьбе, президент вновь уклонился от конкретики.