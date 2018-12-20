«Путин обладает выдающимся терпением»: эксперт прокомментировал вопрос украинского журналиста

Москва, 20 декабря. В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист украинского издания УНИАН Роман Цимбалюк задал вопрос о ситуации в Донбассе, делая упор на некорректные данные.

Российский журналист Армен Гаспарян обратил внимание на провокационный вопрос украинского журналиста, отметив, что Цимбалюк является постоянным гостем на пресс-конференциях Путина, где регулярно выступает с провокационными вопросами.

Он также добавил, что Цимбалюк обладает скандальной репутацией, однако ему всегда дают возможность задать вопрос Владимиру Путину. При этом подобная ситуация была бы невозможна в США.

«Путин все-таки обладает выдающимся терпением. Из года в год спокойно отвечать на хамские вопросы Цимбалюка. Трамп бы уже не только фейк-ньюсом обозвал, но и стулом приголубил бы от души», — написал Гаспарян в своем микроблоге Twitter.

Отвечая на вопрос Цибалюка, Владимир Путин отметил, что Россия оказывает гуманитарную поддержку жителям Донбасса, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы после введения экономической блокады со стороны Киева. Он также добавил, что Россия заинтересована в мире и процветании Украины, однако русофобская политика Киева является препятствием для нормализации двусторонних отношений.