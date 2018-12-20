Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путин назвал ключевые задачи органов безопасности
Читать Новость
Общество

Стало известно о состоянии ребенка из Иркутска, помочь которому попросили Путина

152
0 Оставить комментарий

Стало известно о состоянии ребенка из Иркутска, помочь которому попросили Путина

Москва, 20 декабря. Правозащитник Екатерина Гордон рассказала о состоянии мальчика из Иркутска, о помощи которому попросили у президента России Владимира Путина во время большой пресс-конференции.

По словам Гордон, ребенок в настоящий момент находится дома.

«Его отправили домой два месяца назад, ничего не могли сделать и от боли тоже. Сейчас мальчик в сознании, играет, но боль разрывает голову», — рассказала Гордон в беседе с RT.

Она подчеркнула, что европейские клиники отказываются его брать на лечение. Правозащитник заявила, что обследовать ребенка согласилась клиника в Стамбуле, однако из-за его состояния его туда не довезти. Гордон подчеркнула, что ребенка ждут на лечение в госпиталь Бурденко, еще до прямой линии его директор был на связи с семьей ребенка.

«В Турцию, куда мама мечтает, нереально, он не выдержит, только в Бурденко, если удастся стабилизировать», — подчеркнула Гордон.

Напомним, что у трехлетнего ребенка из города Черемхово Иркутской области была диагностирована злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Ребенка пытались вылечить в Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве, однако лечение не дало результатов.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.