Порошенко рассказал, как Украина готовится к «вторжению агрессора»

Киев, 20 декабря. Украина достаточно сильна, чтобы отразить атаку любого «агрессора», который попытается вторгнуться на ее территорию. Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководством Генштаба ВС Украины в Бахмуте (бывший Артемовск).

«Украина достаточно усилила обороноспособность, чтобы агрессор заплатил огромную цену в случае решение о полномасштабном вторжении на нашу землю. Мы нарастили силы и средства Воздушных Сил Украины на угрожающих направлениях», — цитирует Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Напомним, что отношения между Россией и Украиной в очередной раз обострились после того, как три украинских корабля нарушили границу России, вторгнувшись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Впоследствии российские пограничники задержали бронекатера, а экипаж был арестован по решению крымских судов.

В МИД РФ действия украинской стороны были названы провокацией, о чем свидетельствует документ, найденный на борту одного из кораблей. В нем предписывается скрытно проникнуть в российские воды. После этого украинские власти ввели в стране военного положение и начали укреплять систему ПВО.

Кроме того, на днях стало известно, что ВСУ перебрасывают к линии разграничения в Донбассе танки и самолеты, что может свидетельствовать о подготовке к полноценному наступлению. Ожидается также, что атаку ВСУ будут прикрывать с моря украинские корабли, которые сейчас стоят на рейде возле Мариуполя. Примечательно, что Украина с 2015 года не выполнила ни одного пункта минских соглашений, которые предусматривают мирное урегулирование конфликта в Донбассе.