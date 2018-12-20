Верховная рада окончательно обленилась: в Киеве призвали полностью обновить парламент

Ведущие киевские политологи и экономисты обсудили итоги работы украинской Верховной рады в 2018 году. По общему мнению, эти итоги очень печальны — украинский парламент не только вконец обленился, но и стал удобным инструментом для утверждения инициатив президента Украины Петра Порошенко. Многие законы, которые Рада утверждает практически не глядя, направлены прямо против интересов страны, поэтому парламент нужно полностью обновить как можно быстрее, уверен киевский экономист Виктор Скаршевский. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на пресс-конференции в Киеве.

«На бумаге Украина — страна с парламентско-президентской формой правления, но в реальности дело обстоит ровно наоборот, — заявил Скаршевский. — Сегодня важнейшие законы в Раду вносит либо президент Порошенко, либо правительство. Сами депутаты выступают с законопроектами лишь по второстепенным для страны вопросам. Более того — как показала практика, они давно уже не вникают в суть ключевых законопроектов, голосуя вслепую. Даже за бюджет-2019 депутаты голосовали почему-то в пять часов утра, не видя его окончательного текста! Точно так же они голосовали за ввод военного положения в стране — не посмотрев окончательного варианта решения!».

При этом, считает Скаршевский, Верховная рада сегодня окончательно обленилась, что подтверждается статистикой. Если в 2015 году украинский парламент принял более 350 законов, то с начала 2018 года — чуть более 140. То есть активность депутатов снизилась в 2,5 раза, а перерывы между заседаниями иногда составляют по 3-4 недели. Чем занимаются все это время депутаты — загадка для большинства украинцев.

«Скорее всего, многие из них занимаются делами своего бизнеса, что прямо противоречит закону. Депутаты Рады официально получают огромные, по украинским меркам, зарплаты — в среднем по 60 тысяч гривен в месяц (150 тыс. рублей). И это — только «базовая» часть их доходов, — подчеркивает аналитик. — Ни для кого не секрет, что значительные суммы «в конвертах» народные избранники получают за утверждение необходимых власти законопроектов. Так, в этом году депутаты легко утвердили полностью антисоциальный бюджет — там прописано сокращение расходов на «социалку» на 7,2 млрд гривен (261 млн долларов), урезаны дотации украинским фермерам на 2 млрд гривен (72,6 млн долларов), а также отказались восстановить выплаты «чернобыльцам» — вопреки решению Верховного суда страны! Но при этом Рада легко утвердила в бюджете-2019 «создание избирательного фонда Порошенко» стоимостью в миллиард гривен (36,3 млн долларов). То есть депутаты сами согласились с тем, что предвыборная кампания действующего президента будет фактически вестись за госсчет! Это беспрецедентное решение, такого нет ни в одной стране мира!»

Как сообщил политический аналитик Андрей Вигиринский, сегодня Рада полностью утратила также и функции контроля за работой правительства и крупнейших госкомпаний.

«Ключевые министры в правительстве не считают нужным отчитываться перед парламентом, равно как и «Нафтогаз Украины». Никого из министров в парламенте не было видно уже давно, — напомнил Вигиринский. Несмотря на то, что цены на газ повышаются несколько раз в год, никому из депутатов не пришло в голову вызвать на отчет в Раду главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Более того — когда аудиторы Счетной палаты, также входящей в систему парламентского контроля, попытались проверить бухгалтерию «Нафтогаза», их туда просто не пустили! И никто в Раде не высказал по этому поводу ни малейших претензий!»

По мнению Вигиринского, сегодня Рада из полноценного органа власти окончательно превратилась в «инструмент, обслуживающий интересы высшей исполнительной власти»

«Депутаты не стесняются принимать откровенно невыгодные Украине законы, ведущие к деиндустриализации страны, — напомнил Скаршевский. — Так, Рада утвердила выделение 550 миллионов евро на покупку старых французских вертолетов. Это при том, что у нас есть собственный вертолетный завод «Мотор Сич». Кроме того, недавно они внесли изменения в налоговые законы, открывающие широкий простор для коррупции при выделении госдотаций».

Также аналитики подчеркнули — многие депутаты нынешнего созыва ходят в парламент редко и неохотно, некоторых из них там не видят месяцами.

«Как следствие, в парламенте Украины процветает «кнопкодавство», когда при полупустом зале депутаты бегают между столами и голосуют за коллег. Мне кажется, этот парламент себя уже полностью дискредитировал в глазах украинцев, — сообщил Скаршевский. Все видят, что эти депутаты не представляют интересы своих избирателей, а действуют лишь исходя из своих собственных целей и задач. Недаром рейтинг двух главных партий, составляющих в Раде большинство, упал ниже плинтуса — 8,5% у «Блока Петра Порошенко» и около 1% — у «Народного фронта». Таким образом создан парадокс — парламентское большинство не пользуется поддержкой избирателей!».

Эксперты пришли к единому мнению — на примере Рады сегодня можно видеть полный развал системы государственного управления на Украине. Когда депутаты не контролируют исполнительную власть, многие из них погрязли в коррупции, когда президент вмешивается в дела Церкви, что прямо противоречит Конституции, а сам парламент за деньги поддерживает нужные Порошенко политические инициативы. В их числе — утверждение решений о новых и новых займов у МВФ. По словам Виктора Скаршевского, Рада все глубже погружает Украину в долговую яму, не принося видимой пользы простым гражданам.