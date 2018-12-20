Сирия — новый Афганистан для США: Путин отчасти согласен с Трампом, но сомневается в уходе американцев

В ходе сегодняшней пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал вчерашние заявления американцев о якобы победе США над «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) в Сирии и начале вывода войск Соединенных Штатов из арабской республики. Об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Судя по всему, российский лидер не стал обострять и снисходительно заметил, что в целом согласен со своим американским коллегой. Путин указал, что в САР, действительно, были достигнуты серьезные позитивные изменения в борьбе с международным терроризмом, уточнив, что наиболее мощные удары пришлись по ИГИЛ1.

«Также существует опасность перетекания этих группировок в соседние регионы, например, в Афганистан и другие страны. Это большая угроза для нас всех. В этом Дональд прав, я с ним согласен», — добавил российский президент.

Между тем к высказыванию Вашингтона о начале выхода американского военного контингента из Сирии Владимир Путин отнесся куда более скептично. Он напомнил, что США сохраняют присутствие в Афганистане на протяжении уже 17 лет, почти ежегодно заверяя о скором завершении этой кампании. Тем не менее они до сих пор там, и пока нет никаких гарантий, что Пентагон не будет придерживаться той же тактики и в САР.

«Мы не наблюдаем явных признаков вывода американских войск. Это пока. Но допускаем, что такое действительно возможно. Тем более что мы движемся по пути политического урегулирования», — отметил лидер РФ.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов выразил уверенность в беседе с корреспондентом ФАН, что подобная реакция Путина на слова американцев вполне закономерна и рациональна. По его мнению, есть все основания не доверять обещаниям Соединенных Штатов.

«Вашингтон сделал серию очень важных заявлений, но относиться к ним нужно очень настороженно и критично. За всю историю военных операций США в других странах не было такого случая, чтобы их войска вот так внезапно и вдруг начали покидать занятые территории, оставляя их целиком в ведение других сил. Вряд ли это возможно и в Сирии. Высказывания об этом из Белого дома прозвучали, но на данный момент начало самого непосредственно вывода сил еще не подтверждено никакими фактами, как верно подчеркнул наш президент», — заметил эксперт.

Он предполагает, что громкие заявления Вашингтона связаны с готовящейся антикурдской операцией армии Турции на севере Сирии. Наш собеседник напомнил, что, как пишет газета The Washington Post, решение о выходе из САР Трамп как раз принял после телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пригрозившим немедленно напасть на союзные США курдские Демократические силы Сирии (SDF).

«Не исключено, что американцы тем самым решили дать возможность Анкаре все-таки начать наступление против курдов. В этом по крайней мере прослеживается привычная предательская логика политики Соединенных Штатов. Тем не менее, так или иначе, влияние США пока будет сохраняться в САР — возможно, они оставят часть контингента, например, в Ат-Танфе, или же будут продолжать оказывать давление через подконтрольные им группировки. В любом случае можно быть уверенными, что цели по свержению законного президента республики Башара Асада и расчленению Сирии у Вашингтона по-прежнему остаются», — убежден востоковед.

Если речь идет хотя бы о частичном выводе американских войск, то это уже вполне позитивная новость, добавил он. Но главное — не стоит опираться на завышенные ожидания, нужно быть готовыми к тому, что все в действительности может оказаться совсем не таким, как было заявлено в Белом доме. Именно такой разумный подход демонстрирует российское руководство.

«Конечно, само по себе выказывание о выходе сирийской группировки ВС США из арабской республики является вполне позитивным, и мы не отрицаем реальную возможность такого исхода, о чем и говорил российский лидер на пресс-конференции. При этом он остался реалистом и со здоровым скепсисом оценил степень вероятности завершения американской кампании в САР. Безусловно, это вполне адекватный анализ ситуации», — уверен Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.