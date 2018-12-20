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В Госдуме ответили на вопрос о новогоднем корпоративе

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В Госдуме ответили на вопрос о новогоднем корпоративе

Москва, 20 декабря. Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет. Об этом парламентским журналистам сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Осенняя сессия Государственной думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы»,  — отметила Ольга Савастьянова.

Глава комитета подчеркнула, что многие парламентарии уже выехали в свои избирательные округа.

«До конца года им нужно успеть завершить запланированные дела для своих избирателей»,  — сказала Ольга Савастьянова.

Автор: Ольга Летягина
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