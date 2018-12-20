В Госдуме ответили на вопрос о новогоднем корпоративе

Москва, 20 декабря. Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет. Об этом парламентским журналистам сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Осенняя сессия Государственной думы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы», — отметила Ольга Савастьянова.

Глава комитета подчеркнула, что многие парламентарии уже выехали в свои избирательные округа.