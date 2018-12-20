Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путин назвал ключевые задачи органов безопасности
Читать Новость
#Соцсети

Тимати прочат место главы Минкульта: как соцсети отреагировали на пресс-конференцию Путина

60
0 Оставить комментарий

Тимати прочат место главы Минкульта: как соцсети отреагировали на пресс-конференцию Путина

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина на этот раз длилась 3 часа 43 минут. Президент ответил на 68 вопросов журналистов. Федеральное агентство новостей предлагает посмотреть, как реагировали соцсети на общение главы государства с прессой.

Как журналисты привлекали к себе внимание президента

На ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовались 1702 российских и иностранных журналиста. Чтобы задать свой вопрос президенту, они очень старались обратить на себя внимание. И в ход шли необычные костюмы, тематический инвентарь и, конечно, яркие таблички и плакаты.

Например, журналистка из Югры принесла на пресс-конференцию бубен с надписью «Когалым», в который она собралась стучать, чтобы привлечь внимание главы государства. Ее волновал один вопрос: есть ли альтернатива развития малых сибирских городов.

А журналистка из Кызыла пришла на пресс-конференцию с плакатом, на котором была фотография Владимира Путина с пойманной щукой в руке и подпись «Путин — щука». В интервью коллегам девушка объяснила, что ее плакат — «это всего лишь средство на пути к цели», а вопросы, которые она хочет задать президенту, касаются экономики и экологии. 

Каждый раз, когда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выбирал, кто из зала задаст вопрос президенту, вверх взлетали сотни табличек и плакатов. Когда Путин отвечал на заданный вопрос, таблички и плакаты опускались. Вот как это выглядело изнутри.

Что отметили пользователи соцсетей

Во-первых, ситуация с украинским журналистом, который задавал Путину провокационные вопросы на прошлых пресс-конференциях. Президент заметил его в зале и поинтересовался, будет ли украинец скандалить на этот раз. Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк пообещал, что не будет. А пользователи соцсетей попытались сделать из этого короткого диалога новый интернет-мем.

Некоторые отметили, что выдержке президента при общении с украинским журналистом можно только позавидовать.

А другие считают, что не дать Цимбалюку сегодня слово было бы неправильно, потому что украинец целый год готовился к пресс-конференции российского президента.

Во-вторых, внимание пользователей соцсетей обратила на себя ситуация с американской журналисткой из The Wall Street Journal, которая заявила, что «люди боятся, что Владимир Путин хочет править миром». 

«Ну конечно! Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве!» — ответил на это президент.

В связи с этим в соцсетях вспомнили пословицу — «у кого что болит»…

Немало разговоров в соцсетях началось и после того, как Владимир Путин сказал, что знает рэперов и что среди них были его доверенные лица.

«Вот Тимати, расписанный такой парень, замечательный человек и артист прекрасный», — сказал президент.

Кое-кто предположил, что после этих слов Тимати суждено стать министром культуры.

А другие считают, что Путину следует познакомиться с творчеством других рэп-исполнителей.

К слову, президент считает, что отменять рэп-концерты, как это было в регионах, нельзя. Но пропагандировать наркотики и суицид — еще хуже.

Вопрос о личной жизни главы государства тоже попал в топ самых обсуждаемых в соцсетях.

Пользователям соцсетей запомнилась шутка президента о том, что журналисты — тоже немного разведчики.

А еще пользователи оценили слова президента о том, что российский флаг никому не может мешать.

Автор: Марина Степанова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.