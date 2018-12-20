Тимати прочат место главы Минкульта: как соцсети отреагировали на пресс-конференцию Путина

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина на этот раз длилась 3 часа 43 минут. Президент ответил на 68 вопросов журналистов. Федеральное агентство новостей предлагает посмотреть, как реагировали соцсети на общение главы государства с прессой.

Как журналисты привлекали к себе внимание президента

На ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовались 1702 российских и иностранных журналиста. Чтобы задать свой вопрос президенту, они очень старались обратить на себя внимание. И в ход шли необычные костюмы, тематический инвентарь и, конечно, яркие таблички и плакаты.

Тем временем в Москве началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались больше 1,7 тысячи российских и иностранных журналистов.



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????: Сергей Фадеичев, Сергей Бобылев / ТАСС pic.twitter.com/g4eVWSU5dL — RTVI (@RTVi) 20 декабря 2018 г.

Например, журналистка из Югры принесла на пресс-конференцию бубен с надписью «Когалым», в который она собралась стучать, чтобы привлечь внимание главы государства. Ее волновал один вопрос: есть ли альтернатива развития малых сибирских городов.

Девушка из Югры впервые на пресс-конференции, хочет постучать в бубен и привлечь внимание Владимира Путина. Ее волнует один вопрос: есть ли альтернатива развития малых сибирских городов https://t.co/8HKpweU7r6 pic.twitter.com/LMJEwyWk8S — РИА Новости (@rianru) 20 декабря 2018 г.

А журналистка из Кызыла пришла на пресс-конференцию с плакатом, на котором была фотография Владимира Путина с пойманной щукой в руке и подпись «Путин — щука». В интервью коллегам девушка объяснила, что ее плакат — «это всего лишь средство на пути к цели», а вопросы, которые она хочет задать президенту, касаются экономики и экологии.

Каждый раз, когда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выбирал, кто из зала задаст вопрос президенту, вверх взлетали сотни табличек и плакатов. Когда Путин отвечал на заданный вопрос, таблички и плакаты опускались. Вот как это выглядело изнутри.

Что отметили пользователи соцсетей

Во-первых, ситуация с украинским журналистом, который задавал Путину провокационные вопросы на прошлых пресс-конференциях. Президент заметил его в зале и поинтересовался, будет ли украинец скандалить на этот раз. Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк пообещал, что не будет. А пользователи соцсетей попытались сделать из этого короткого диалога новый интернет-мем.

Некоторые отметили, что выдержке президента при общении с украинским журналистом можно только позавидовать.

Выдержке Путина можно только позавидовать: украинский журналист ведет себя довольно хамски, предлагает сменить место работы, над ним смеются в зале. #прессконференция #Путин pic.twitter.com/5twhYBgYWb — НТВ (@ntvru) 20 декабря 2018 г.

А другие считают, что не дать Цимбалюку сегодня слово было бы неправильно, потому что украинец целый год готовился к пресс-конференции российского президента.

Цимбалюк целый год и каждый год усердно готовится к этому действу.

Не дать ему минуту славы - просто кощунство. — de_timur (@de_timur) 20 декабря 2018 г.

Во-вторых, внимание пользователей соцсетей обратила на себя ситуация с американской журналисткой из The Wall Street Journal, которая заявила, что «люди боятся, что Владимир Путин хочет править миром».

«Ну конечно! Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве!» — ответил на это президент.

«Вы хотите править миром?»



Журналистка американского издания Wall Street Journal задала свой вопрос Путину. pic.twitter.com/NuHIIAWdBq — Телеканал 360° (@360tv) 20 декабря 2018 г.

В связи с этим в соцсетях вспомнили пословицу — «у кого что болит»…

Американская журналистка из The Wall Street Journal: вы как президент России хотите править миром? #прессконференция Владимира Путина



У кого что болит, тот о том и говорит.



Отто фон Бисмарк — Василий Тимофеев (@VasiliyTimofeev) 20 декабря 2018 г.

Немало разговоров в соцсетях началось и после того, как Владимир Путин сказал, что знает рэперов и что среди них были его доверенные лица.

«Вот Тимати, расписанный такой парень, замечательный человек и артист прекрасный», — сказал президент.

Кое-кто предположил, что после этих слов Тимати суждено стать министром культуры.

#прессконференция "Тимати -замечательный человек! И артист прекрасный!!" Ну все! Теперь чувак будет министром культуры!)) — Суриков (@surikov38) 20 декабря 2018 г.

А другие считают, что Путину следует познакомиться с творчеством других рэп-исполнителей.

А вы чего, не знали, что Путин еще тот любитель РЕПА. Он вообще-то и на битву за респект ходил. Только, пожалуйста, не слушайте Тимати ????#прессконференция pic.twitter.com/gMvskga9bi — Отвратительный мужик (@DisgustingMujik) 20 декабря 2018 г.

К слову, президент считает, что отменять рэп-концерты, как это было в регионах, нельзя. Но пропагандировать наркотики и суицид — еще хуже.

Путина снова спросили про рэп и срывы концертов: сказал, что отменять выступления нельзя, но пропагандировать наркотики и суицид — тоже. А ещё похвалил Тимати.



Такой вот конец 2018. https://t.co/O3I432fGTF pic.twitter.com/qggMEKCXED — TJ (@tjournal) 20 декабря 2018 г.

Вопрос о личной жизни главы государства тоже попал в топ самых обсуждаемых в соцсетях.

смотрю трансу с путиным.



журналист: /бла-бла/ когда вы женитесь и, главное, на ком?

путин: а вы женаты? ͡° ͜ʖ ͡°



я заорал.#slash #gays — питер пэн пропен пропилен нейтан чен????️???????????????????? (@pidor_forever4) 20 декабря 2018 г.

Пользователям соцсетей запомнилась шутка президента о том, что журналисты — тоже немного разведчики.

Юмор @KremlinRussia Владимира Путина как всегда на высоте! Кто-то из журналистов поздравил на большой пресс-конференции его с Днем военной контрразведки. Ответ главы государства: и Вам также, Вы тоже близки к этому, поскольку работаете с информацией. pic.twitter.com/FA9tdn0KDG — Нина Евдокимова (@EvdokimovaNina) 20 декабря 2018 г.

А еще пользователи оценили слова президента о том, что российский флаг никому не может мешать.