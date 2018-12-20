В Минфине рассказали, как вырастут минимальные цены на алкоголь в России

Москва, 20 декабря. Минимальная розничная цена на водку в России может вырасти до 215 рублей за 0,5 литра, на коньяк — до 388 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов России в ответ на запрос Федерального агентства новостей.

В ведомстве рассказали, что внесение изменений в приказ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», согласно которому будет увеличена минимальная стоимость алкогольной продукции крепче 28 градусов, находится на государственной регистрации в Минюсте России.

«Так, минимальная цена в розничном звене на водку будет установлена в размере: 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции — на водку крепостью 40 градусов; 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции — на коньяк», — сообщили ФАН в Минфине РФ.

Регистрация документа должна быть проведена Минюстом в течение не более одного месяца. В случае утверждения приказ вступит в силу через 10 дней после его опубликования в официальных СМИ.