Россия не осмелится атаковать: депутат Рады намерен пересечь Керченский пролив на корабле ВМСУ

Киев, 20 декабря. Украинский депутат Алексей Гончаренко вызвался быть одним из наблюдателей на корабле Вооруженных сил Украины, который должен будет пройти через Керченский пролив. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Парламентарий написал письмо на имя министра обороны Украины Степана Полторака. По мнению Гончаренко, наличие на борту депутата Верховной рады «не даст России остановить корабль». Депутат также считает, что он сможет укрепить дух моряков.

«Нет сомнений, что атаковать корабли, на которых будут представители НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и Верховной рады, Россия не осмелится», — заявил Гончаренко.

Парламентарий подчеркнул, что украинские военные корабли должны пройти в порт «Мариуполь» или «Бердянск» через Керченский пролив с кораблями НАТО или представителями международных организаций.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина совершит передислокацию боевых кораблей из Черного в Азовское море. Он подчеркнул, что проход кораблей принципиален для властей Украины.

«Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — заявлял украинский политик.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей председатель Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что украинские суда могут заходить в Азовское море. Однако им нужно соблюдать определенный регламент, который ранее украинская сторона грубо нарушила.

«Украинская сторона должна уведомить начальника порта в Керчи, который является российским, после чего проходят корабли. И никто не будет чинить им никаких препятствий», — подчеркнул Джабаров.

Он подчеркнул, что если ВМСУ продолжат создавать провокации в Азовском море, то пограничники ФСБ будут обязаны задержать нарушителей российских границ.