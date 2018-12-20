Горячее Азовское море: Россия ожидает новую украинскую провокацию в Керченском проливе

Как известно, в историю можно попасть, а можно и влипнуть. С секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Турчиновым в последнее время все чаще происходит второе. Таланта у бывшего врио президента Украины и экс-Верховного главнокомандующего Вооруженными силами «Неньки» в этом смысле не занимать — влипает Александр Валентинович хорошо. Качественно.

Не успел на Украине отбушевать девятый вал флешмоба «Спаси из российского СИЗО наших моряков — нарисуй жовто-блакитное сердечко!», как пан Турчинов объявил, что вновь готов отправить в Керченский пролив корабли и катера ВМСУ. Видимо, чтобы первой партии задержанных украинских военно-морских провокаторов там, в российском СИЗО, не было скучно.

Разумеется, это шутка. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.

Горячее Азовское море

Вспомним хронологию событий.

Эскалация напряженности в азово-керченской акватории началась еще весной текущего года. Тогда вышедший из Керчи в Азовское море на лов тюльки российский сейнер «Норд», принадлежащий производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая», 25 марта 2018 года в районе совместного рыболовства был задержан украинским пограничным кораблем «Оникс» (бывшая турецкая шхуна «Баба Хасан») и под конвоем препровожден в Бердянск. Протесты российской стороны против этого акта государственного пиратства и требования вернуть судно и захваченных рыбаков Украина проигнорировала.

6 сентября 2018 года СНБО Украины принял решение об усилении украинского военно-морского присутствия на Азовском море. Во исполнение этого решения ВМСУ по суше перебросили на Азовское море два малых бронированных артиллерийских катера (МБАК) «Лубны» и «Кременчуг».

24 сентября с соблюдением всех положенных процедур через Керченский пролив в Азовское море проследовали два корабля ВМСУ — морской буксир «Корец» и поисково-спасательное судно «Донбасс». Первый в истории проход кораблей ВМСУ под Крымским мостом был согласован с российской стороной. Украинцы в установленном порядке подали заявку о проходе по Керчь-Еникальскому каналу, получили добро, были включены в график движения, приняли на борт российского лоцмана и в плотной «коробочке» российских военных кораблей проследовали из Черного моря в Азовское. Правда, украинские СМИ после этого почему-то принялись трубить о «героическом прорыве» своих кораблей под Крымским мостом, но это, конечно, от лукавого.

А вот 25 ноября корабельно-катерная группа ВМСУ в составе рейдового буксира «Яны Капу» и двух МБАК — «Бердянск» и «Никополь» — незаконно пересекла морскую границу РФ и, приготовив оружие к бою, попыталась в нарушение действующих правил прохода по Керчь-Еникальскому каналу «проскочить» под Крымским мостом. Для остановки нарушителей границы российским пограничникам пришлось применить навал, а впоследствии даже открыть огонь на поражение.

Президентов на переправе не меняют

Итог явной украинской провокации: буксир и бронекатера, а также находившиеся на них 24 украинских моряка, в числе которых были сотрудники СБУ, были задержаны российскими морскими пограничниками. Воспользовавшись этим инцидентом как предлогом, президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Собственно, именно это и являлось главной целью провокации. Политический рейтинг Порошенко за последнее время настолько упал «ниже плинтуса», что не оставляло Петру Алексеевичу ни малейших шансов быть переизбранным на грядущих президентских выборах. Военное же положение теоретически позволяло Порошенко сдвинуть выборы в «прекрасное далеко» и еще какое-то время продолжать спокойно рулить Украиной.

Но задумка Порошенко реализовалась лишь частично. Схема с провокацией в Керченском проливе оказалась крайне грубой и очевидной. Это вызвало серьезную негативную реакцию как внутри самой Украины, так и за ее пределами. Чтобы досрочно не «лишиться трона», Порошенко пришлось ограничить срок действия военного положения всего 30 сутками и пообещать, что оно никак не скажется на сроках президентских выборов на Украине.

Думается, если бы инцидент 25 ноября закончился смертью хотя бы одного из украинских моряков, Порошенко удалось бы добиться куда большего. На это прямо намекнул 20 декабря президент России Владимир Путин, сказавший, что членов экипажа «Яны Капу», «Бердянска» и «Никополя» послали, чтобы они погибли. Но профессионализм российских силовиков не позволил осуществиться плану Порошенко полностью — все задержанные на украинских буксире и бронекатерах остались живы.

Получается, нужной для «разогрева масс» картинки Петр Алексеевич 25 ноября не получил, а короткое время действия военного положения уходит как песок сквозь пальцы. В этой ситуации Порошенко и его окружение, очевидно, решили попробовать повторить свою морскую провокацию, но с некоторыми нововведениями.

Допустим, вот идут в Керченский пролив украинские катера, делая вид, что понятия не имеют ни о российских терводах, ни о правилах прохода Керчь-Еникальским каналом. Идут, несмотря на окрики российских пограничников. Рядом с украинскими моряками на палубах катеров — увешанные фотоаппаратами и видеокамерами сотрудники ОБСЕ. Из международных вод за этим дерзким «прорывом» с борта корабля НАТО приглядывают корреспонденты CNN, BBC, «Радио свобода» и ведут видеотрансляцию происходящего в режиме онлайн.

Пропустят катера ВМСУ под Крымским мостом в Азовское море? Хорошо! «Смелый и бескомпромиссный» Порошенко «отстоял» право прохода украинских военных кораблей по Керчь-Еникальскому каналу. Ну как после этого еще раз не выбрать пана Порошенко гетманом… простите — президентом?!

Не пропустят катера ВМСУ под Крымским мостом, а еще лучше — их там потопят? Отлично! Спасите-помогите, агрессор совершил на нас вероломное нападение!.. В своих территориальных водах, куда мы нагло вломились, но это ж пустяки, верно? Другое дело, что появится возможность военное положение на Украине продлить, а президентские выборы перенести. Почему? Потому что в столь грозное время коней… в смысле — президентов на переправе не меняют!

Анонс новой провокации

Как следствие вышесказанного, пан Турчинов недавно и огорошил друзей, а также сочувствующих заявлением, что новый поход плавсредств ВМСУ в Керченский пролив не за горами.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру… новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить», — объявил секретарь СНБО.

Заодно Турчинов предложил союзникам Украины тоже поучаствовать в походе из Одессы в украинские порты Азовского моря. По его словам, украинские власти планируют пригласить представителей ОБСЕ и других международных организаций для присутствия на кораблях во время морского перехода.

В общем, все как по писаному, если бы не одно «но». Александр Валентинович во время своего спича так заигрался, что чисто ритуально в очередной раз пообещал разрушить Крымский мост украинскими ракетами.

Нет, тут дело не в том, что Крымский мост существует, а способные его разрушить украинские ракеты — нет. Тут дело в самой декларации намерений. Украинская сторона требует, чтобы ее корабли без всякого соблюдения правил мирно пропустили под Крымским мостом, одновременно грозясь этот самый мост взорвать. Что лишний раз легитимирует деятельность российских пограничников по предотвращению украинского «самостийного» судоходства в Керченском проливе. То, что тезис «мирный проход под мостом» не совсем коррелирует с тезисом «можем взорвать мост», Турчинов не заметил.

Зато мы уверены, что эту словесную конструкцию услышали и по достоинству оценили те представители западного сообщества, которых Турчинов и Ко решили зазвать на новый украинский морской «круиз». Все же освещать важное событие в СМИ и стать соучастником (не исключено, что и заложником) военной провокации — это несколько разные вещи. С очень разным спектром вероятных последствий.

Внимание на тезисы Турчинова наверняка обратили и в Москве, занеся их в уже достаточно толстую «папочку» соответствующих экстремистских заявлений украинской стороны. Пока те, кому это положено в силу профессии и служебных обязанностей, планируют, чем Россия ответит на очередной предвыборный «креатив» Порошенко и его подельников, попробуем сами спрогнозировать возможные дальнейшие события.

«Дави его!..»

Допустим, очередная корабельно-катерная группа ВМСУ попробует совершить переход из Одессы в Мариуполь или Бердянск. Предположительно, это произойдет 23-24 декабря. Что дальше? Логично будет предположить, что в случае соблюдения украинскими судами всех установленных российской стороной правил пересечения морской границы РФ и плавания по Керчь-Еникальскому каналу, а также отсутствия демонстрации враждебных намерений, единицы ВМСУ смогут проследовать в Азовское море в соответствии с алгоритмом, задействованным 24 сентября 2018 года при проходе под Крымским мостом «Корца» и «Донбасса».

Возможное наличие при этом на борту кораблей ВМСУ представителей ОБСЕ, а в международных водах Черного моря – корабля страны НАТО особого значения иметь не будет. Лишь бы российское законодательство не нарушали.

Попытка прохода кораблей ВМСУ по Керченскому проливу под конвоем корабля НАТО априори невозможна. В силу правового статуса азово-керченской акватории, которого придерживается РФ, российская сторона не допустит появления в Керчь-Еникальском канале корабля Североатлантического альянса. Ситуация же, при которой корабль НАТО силой пытается прорваться через Керченский пролив, — это фантастика в кубе.

В случае же повторения украинской стороной схемы провокации, задействованной 25 ноября, следует ожидать уже известного нам поведения российских силовиков. То есть в случае незаконного пересечения морской границы РФ и игнорирования украинцами требований российских пограничников об остановке, проход под Крымским мостом будет заблокирован, а корабли ВМСУ – остановлены. Если потребуется, то не только с применением тактики навалов («Дави его!..»), но и с открытием огня. Сначала – предупредительного, а затем и – на поражение. Вслед за этим украинские суда вместе с экипажами будут задержаны.

Разумеется, Россия, как и 25 ноября, постарается не допустить человеческих жертв. Но гарантировать отсутствие таковых в ситуации, когда Киев готов ради сиюминутных политических дивидендов отправлять своих военнослужащих на убой, не может никто.

Надеемся, это хорошо понимают украинские моряки в Одессе. Понимают и делают надлежащие выводы.