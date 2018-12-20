Путин прокомментировал возвращение детей из Сирии

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа по возвращению граждан РФ, в том числе детей, из Сирии в Россию продолжается. Также этим занимается глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Мы этим занимаемся, у нас целая программа возврата детей на родину из Сирии. Этим занимается и Рамзан Кадыров. Мы это делаем и будем продолжать эти заниматься. Работа продолжается», — заявил глава государства.

Также Путин ответил на приглашение журналиста и пообещал, что приедет с визитом в Чечню.