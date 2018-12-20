В Госдуме назвали мобилизацию экономики РФ результатом действия западных санкций

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что введение антироссийских санкций связано с ростом могущества и конкурентоспособности РФ. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, введение санкций связано с ростом могущества России на мировой арене. При этом российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям и начала показывать рост.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что введение антироссийских санкций позволили мобилизовать внутреннюю экономику России.

«Действительно, когда были введены незаконные ограничительные меры против России, произошла мобилизация внутренней экономики, появился термин «импортозамещение», появилось больше мотивации у отечественного производителя», — сказал Морозов в комментарии RT.

Он также добавил, что Россия становится новым центром силы, в результате чего США теряют свое влияние и доминирование.