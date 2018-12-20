«Режим Порошенко обогнал даже Гитлера»: отец Чаплин прокомментировал закон о лишении УПЦ ее названия

Депутаты Верховной рады лишили каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Закон, обязывающий УПЦ указывать в названии принадлежность к Московскому патриархату, украинские депутаты приняли сегодня большинством голосов.

«Это беззаконный закон. Исполнять его — грех. Это дискриминация на уровне псевдоправового решения, за которым обязательно последует дискриминация прихожан — политическая и физическая», — прокомментировал решение украинских депутатов протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот отметил, что в историческом масштабе такое решение является беспрецедентным.

«Даже в Советском Союзе существовали приходы, например, католической церкви, имеющей центр в Ватикане, который советские власти воспринимали как противника. Даже на территориях, оккупированных Гитлером, — например, в нынешних странах Балтии, — действовали епархии, которые были в составе Московского патриархата. В Японии в начале XX века, несмотря на войну с Россией, также действовали приходы, которые находились под руководством епископа, подчиненного русскому Синоду, — напомнил отец Всеволод. — Режим Порошенко обогнал безбожников советского периода, японцев. Он обогнал даже Гитлера».

Священник подчеркнул: украинские власти, говоря о России как о стране-агрессоре, ведут наступление на собственный народ.

«Бездоказательно обвиняя в агрессии соседа с Востока, забывают о многовековой агрессии католицизма против украинского народа. Влиянию Ватикана при этом дают зеленый свет, а любые связи с Москвой делают чуть ли не поводом к превращению верующих православных в людей второго сорта», — возмутился Чаплин.

Напомним, спикер Верховной рады Андрей Парубий отметил в своем обращении, что «церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии».

Ранее, 5 декабря, президент Украины Петр Порошенко объявил о создании «Украинской поместной православной автокефальной церкви». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня утром обратился к предстоятелям поместных церквей и призвал их не признавать новую церковь Украины.

Глава РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 20 декабря подчеркнул, что ситуация с церковным расколом на Украине является неслыханным и беспрецедентным случаем политического давления в делах веры, продиктована предвыборными интересами и направлена на разрыв народов России и Украины.