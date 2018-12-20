Сирия, 20 декабря. Во время стычки с протестующими в Дейр-эз-Зоре был убит один из курдских радикалов. Солдаты SDF**** бегут в Турцию из провинции Ракка. Произошел взрыв на подконтрольных «Ан-Нусре»*** территориях в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по позициям «Джейш Аль-Иззы» на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ к западу от Ракки.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила взрыв в городе Аль-Атариб в западной части провинции Алеппо.

Курды: подверглись обстрелу неизвестных в городе Хасака; лишились одного из бойцов в результате столкновений с протестующими в деревне Дарнадж в Дейр-эз-Зоре; потеряли нескольких бойцов, бежавших в Турцию из Ракки; эвакуировали свою штаб-квартиру из города Амуда на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что в населенном пункте Аль-Атариб в западной части Алеппо произошел взрыв. Детонировало СВУ, заложенное в автомобиле возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1 террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», под контролем которой находится город. На данный момент никакой информации о погибших или раненых не поступало. Ни одно из вооруженных формирований, действующих в данном районе, не заявляло о своей причастности к организации взрыва, однако предполагается, что бомба была заложена боевиками противостоящего «Ан-Нусре» альянса «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Напомним, в первой половине месяца междоусобная конфронтация между этими формированиями вооруженной оппозиции вспыхнула с новой силой, что привело к потерям с обеих сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор разгорелся новый конфликт между местным населением и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Согласно данным новостного портала Al Manar News, один из курдских радикалов был убит в ходе столкновений, которые развернулись во время акции протеста в деревне Дарнадж, расположенной неподалеку от города Дибан к юго-востоку от административного центра региона. Сообщается, что протестующие требовали у курдов освобождения мирных жителей, незаконно задержанных в рамках принудительной мобилизации. Сведений о других возможных жертвах со стороны «демократических сил» или гражданского населения пока не поступало.

Провинция Ракка

Появилась информация о том, что несколько курдских бойцов бежали на территорию Турецкой Республики, дезертировав из «Демократической армии Сирии» (SDF). Новостное агентство Al Manar News передает, что они перебрались через границу в районе города Тель-Абьяд на севере провинции. Напомним, многие члены SDF попали в ряды группировки в рамках насильственной вербовки, проводимой курдами, вследствие чего используют любую возможность, чтобы сбежать.

Между тем произошел взрыв мины в окрестностях деревни Аль-Баруда к западу от Ракки, в результате чего погиб один из мирных жителей. По предварительным данным, СВУ было установлено боевиками одной из так называемых спящих ячеек «Исламского государства», действующих на подконтрольных «демократическим силам» территориях подпольно.

Провинция Хама

В северной части Хамы не прекращаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами незаконных бандгрупп. По информации новостного агентства Al Manar News, артиллерийские дивизионы правительственных сил обстреляли фортификационные сооружения боевиков на окраине города Аль-Латамина. Напомним, несколькими часами ранее поступали данные о том, что исламисты «Джейш Аль-Иззы» предприняли попытку нападения в данном районе, организовав засаду, тем не менее ее удалось обойти благодаря оперативным действиям военнослужащих САА. Напомним, продолжающиеся вылазки боевиков нарушают режим прекращения огня, действующий в границах демилитаризованной зоны.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что сотрудники штаб-квартиры «Демократических сил Сирии» (SDF) были эвакуированы из города Амуда ввиду появления угрозы их безопасности. Напомним, данный населенный пункт находится в непосредственной близости от границы с Турцией, вооруженные силы которой готовятся к полномасштабному наступлению в Северной Сирии. Также в рамках подготовки к операции турецкой армии курды конфисковали ряд домов гражданских лиц в деревне Аль-Дувейра юго-западнее города Рас Аль-Айн на севере Хасаки, передает агентство новостей Al Masdar News. Напомним, это не первый случай выселения людей в интересах курдских сил. При этом, как и ранее, никакого альтернативного жилья мирным жителям предоставлено не было.

Тем временем неизвестные боевики открыли огонь автомобилю «демократических сил» в районе Ан-Нашва административного центра провинции. Информации о возможных пострадавших и организаторах взрыва пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)