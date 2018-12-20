Путин рассказал о новых технологиях очистки сточных вод в России
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Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на проблему сточных вод в России. Вопрос об этом главе государства задал сотрудник уральского телеканала на большой пресс-конференции в Москве.
По его словам, много денег выделяется на очистку воды, но почти не выделяется на трубы, по которым эта вода поступает к потребителям.
«Также остро стоит вопрос очистки сточных вод: сейчас 30 процентов сбросов загрязняют окружающую среду», — добавил он.
В ответ президент согласился, что такая проблема есть и «она глобальная».
«И вопрос не только в трубах, но и в очистке сточных вод. Решение уже принято, в том числе оно касается перехода на новые технологии очистки, предусмотрены штрафные санкции за сброс загрязненных стоков», — сообщил Путин.