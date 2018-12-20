Путин рассказал о новых технологиях очистки сточных вод в России

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на проблему сточных вод в России. Вопрос об этом главе государства задал сотрудник уральского телеканала на большой пресс-конференции в Москве.

По его словам, много денег выделяется на очистку воды, но почти не выделяется на трубы, по которым эта вода поступает к потребителям.

«Также остро стоит вопрос очистки сточных вод: сейчас 30 процентов сбросов загрязняют окружающую среду», — добавил он.

В ответ президент согласился, что такая проблема есть и «она глобальная».