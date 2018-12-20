Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Путин рассказал о новых технологиях очистки сточных вод в России

136
0 Оставить комментарий

Путин рассказал о новых технологиях очистки сточных вод в России

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на проблему сточных вод в России. Вопрос об этом главе государства задал сотрудник уральского телеканала на большой пресс-конференции в Москве.

По его словам, много денег выделяется на очистку воды, но почти не выделяется на трубы, по которым эта вода поступает к потребителям.

«Также остро стоит вопрос очистки сточных вод: сейчас 30 процентов сбросов загрязняют окружающую среду», — добавил он.

В ответ президент согласился, что такая проблема есть и «она глобальная».

«И вопрос не только в трубах, но и в очистке сточных вод. Решение уже принято, в том числе оно касается перехода на новые технологии очистки, предусмотрены штрафные санкции за сброс загрязненных стоков», — сообщил Путин.

Автор: Игорь Федоров
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.