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Приказ Трампа о выводе войск из Сирии исключает продолжение авиаударов по ИГ

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Приказ Трампа о выводе войск из Сирии исключает продолжение авиаударов по ИГ

Вашингтон, 20 декабря. Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии включает в себя окончание авиаударов по объектам террористической организации «Исламское государство» в этой стране.

Накануне американский президент объявил о завершении операции американских войск в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила при этом, что вывод войск США и САР не обозначает прекращение деятельности коалиции.

Официальные источники Reuters сообщили 20 декабря, что приказ Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает прекращение авиаударов США по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

По некоторым данным, всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из САР в течение 24 часов. Американские военнослужащие и техника будут выведены за 60–100 дней.

Приказ Трампа о выводе войск из Сирии исключает продолжение авиаударов по ИГ

Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Катерина Иванова
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