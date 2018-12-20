Россия в ближайшие два года потратит на развитие Крыма 300 млрд рублей — Путин

Москва, 20 декабря. Российские власти в ближайшие два года направят на развитие Крыма 300 млрд рублей. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Москва с 2014 года последовательно подходит к развитию республики. Сначала на полуостров был переброшен энергомост и построены электростанции, затем возведен мост. Сейчас идет строительство федеральной трассы «Таврида», работы будут закончены к 2020 году.

«Речь идет не только об усилении военной компоненты, но и о развитии гражданской инфраструктуры. У нас есть федеральная целевая программа на Крым, и в ближайшие два года мы предусматриваем выделение 300 млрд рублей», — подчеркнул Путин.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.