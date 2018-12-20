Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Путин напомнил о порядке прохода кораблей через Керченский пролив

110
0 Оставить комментарий

Путин напомнил о порядке прохода кораблей через Керченский пролив

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путина на пресс-конференции напомнил о порядке прохода кораблей через Керченский пролив.  

Российский лидер заявил, что Керченский пролив — сложен с точки зрения природы, так как там узкие и мелкие проливы, глубина которых около 13 метров.

«Практически всегда осуществлялась лоцманская проводка», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что в сентябре 2017 года российские лоцманы «спокойно» провели украинские корабли, в том числе военные, в Азовское море и в порт назначения.

«Никто не мешал. На этот раз было все по-другому. Это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко. Мы уже показывали в СМИ бортовой журнал. Прямо написано: «Проникнуть скрытно», — сказал российский президент.

Глава государства подчеркнул, что обычную деятельность никто не ограничивает.

Путин напомнил о порядке прохода кораблей через Керченский пролив

 

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.