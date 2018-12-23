Юрист из Петербурга оставила госслужбу и переехала в деревню преподавать в школе

Петербурженка Ксения Никитина рассказала Федеральному агентству новостей, почему отказалась от перспективной карьеры и городской жизни ради ставки учителя в школе в Тамбовской области. По ее словам, главного, чего ей не хватало на госслужбе, — живого общения с людьми.

«Я пять лет работала юристом на госслужбе и в какой-то момент поняла, что эта работа не дает мне раскрыться. Я хотела больше общаться с людьми, а не с документами. Тогда я стала волонтером в центре помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом». В течение года я помогала взрослым людям с расстройствами аутического спектра наладить социальные навыки. Участие в этой программе закончилось, и я начала думать, что делать дальше. Возвращаться к профессии юриста мне совсем не хотелось», — рассказала девушка.

Ксения увидела объявление о проекте «Учитель для России». Участие в нем предполагало серьезный отбор, но ее это не испугало.

«В подготовку к программе входило все — и методические занятия, и практика, и изучение детской психологии, — рассказывает девушка. — После этого — работа в летнем лагере, где мы уже проводили небольшие уроки с ребятами. Но все равно — первый раз идти в школу было страшно».

Ксения не только кардинально поменяла род деятельности, но и всю свою привычную жизнь. Для участия в программе ей пришлось покинуть родной город и переехать в Тамбовскую область.

«Да, поначалу пришлось тяжело. Большой отпечаток наложил переезд в другой регион. До этого я никогда надолго не покидала Петербург. А тут в один момент все друзья и родные оказались далеко. Но нас тут замечательно встретили. Прекрасная администрация школы и вообще все местные жители, — радуется Ксения. — Сразу же стали о нас заботиться, все рассказали и показали, даже продукты принесли со своих огородов и домашние заготовки. И жизнь тут, конечно, другая. Нет огромного количества развлечений, люди сами организовывают свой досуг. Эта история, как мне кажется, прежде всего про то, как научиться быть самим собой».

Теперь молодая учительница преподает в двух сельских школах и еще успевает вести кружки. И находит со своими учениками общий язык, несмотря на то, что раньше никогда не общалась с детьми.

«У меня нет ни младших братьев и сестер, ни племянников. Раньше я никогда с детьми не сталкивалась и мои ученики — это мой первый опыт. Мы довольно долго привыкали друг к другу и продолжаем это делать до сих пор. Ведь дети растут и меняются, и я меняюсь и развиваюсь вместе с ними. Я считаю школьное образование одним из важнейших этапов в жизни человека и стараюсь сделать его для моих ребят его интересным. В одной из школ я преподаю английский язык, а во второй я педагог-организатор. Кроме того, веду два кружка — английский язык и оригами», — рассказывает Ксения Никитина.

Продолжит ли она работу в школе после окончания программы, девушка еще не решила. Но уверена, что точно будет заниматься тем, что приносит пользу людям.