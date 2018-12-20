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Путин прокомментировал ситуацию в Азове

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Путин прокомментировал ситуацию в Азове

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Азовском море и Керченском проливе в ходе пресс-конференции.

«Мы изначально объявили, что намерены построить для связи с Крымом мост, что мы и сделали», — заявил Путин.

Путин прокомментировал ситуацию в Азове

По словам Путина, сначала в Крыму построили энергомост, потом газовую трубу туда бросили, теперь там строят две электростанции в Севастополе и Симферополе, строят дорогу «Таврида», которая в конце 2020 года уже будет четырехполосной.

«Мы будет развивать инфраструктуру, речь идет не только об усилении военного компонента, но прежде всего гражданского»,  — добавил глава государства.

Путин прокомментировал ситуацию в Азове

Также глава государства добавил, что существует федеральная целевая программа по развитию Крыма,  на которую выделено 300 млрд рублей. Параллельно с этим будет усиливаться и военный компонент настолько, насколько потребуется.

Автор: Софья Куликова
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