В Генпрокуратуру РФ не поступало обращений проверить деятельность ЧВК — Куренной

Москва, 20 декабря. Генеральная прокуратура РФ не обладает сведениями о противоправных действиях так называемой ЧВК «Вагнер». Об этом заявил журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Нам не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны представителей так называемой ЧВК «Вагнер», —заявил Куренной журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ведомство не поступало никаких обращений с просьбой проверить подобные структуры. По словам Куренного, если обращения поступят, то прокуратура готова рассмотреть их в соответствии с законом.

Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя вопрос журналиста о так называемой ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что российские власти не могут запретить охранную деятельность, поскольку в этой сфере трудятся миллионы человек. Путин также подчеркнул, что деятельность любой коммерческой структуры должна подчиняться законодательству РФ.