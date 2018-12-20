Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост не мешает судоходству в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Президент напомнил, что судоходство через Керченский пролив всегда осуществлялось с лоцманской проводкой, так как его глубина не превышает 13 метров. Глава государства подчеркнул, что Крымский мост не мешает судоходству.

Путин также добавил, в сентябре российские лоцманы помогли украинским военным судам пройти через Керченский пролив, при этом никаких инцидентов не было, однако в случае с провокацией ВМС Украины в Черном море все было иначе. Президент напомнил, что даже в бортовом журнале украинских военных судов была заметка «проникнуть скрытно», что свидетельствует об очевидной провокации.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России. Украинские военные судна осуществляли опасные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования российских пограничников. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.