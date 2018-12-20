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«Крым не исключение»: Путин заявил, что Россия будет строить военную политику так, как считает нужным

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«Крым не исключение»: Путин заявил, что Россия будет строить военную политику так, как считает нужным

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал принятие Генассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Черного морей.

В ответ на вопрос журналиста об «увеличении российского военного присутствия в Крыму» глава государства напомнил, что в 2014 году жители полуострова провели референдум, в ходе которого выступили за воссоединение с Россией.

«С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью РФ. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение», — подчеркнул Путин.

Напомним, резолюция ГА ООН была одобрена 18 декабря. МИД РФ ранее заявил о  политизированном характере документа.

Автор: Игорь Федоров
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