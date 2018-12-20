Донбасс сегодня: британский спецназ готовят для терактов в ДНР, ВСУ обкладывают Горловку со всех сторон

Донбасс, 20 декабря. На фронтах ДНР и ЛНР относительно спокойно, но Киев продолжает наращивать наступательную группировку. В Донецке рассказали, к выполнению каких задач планируется привлечь британский спецназ. Украинский журналист неудачно «разоблачил фейк». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки напряженная ситуация сохранялась на донецком направлении. По столице ДНР и окрестным населенным пунктам украинские войска били из 120-мм минометов, орудий бронетранспортеров и боевых машин пехоты, и другого вооружения.

На горловском и мариупольском направлениях киевские военные применяли гранатометы, местами — вооружение БМП и БТР. Повсеместно велся огонь из стрелкового оружия.

Поселки Желобок, Донецкий и Лозовое Луганской народной республики уже несколько дней находятся под постоянным огнем со стороны Вооруженных сил Украины. Вчера по поселкам были нанесены удары из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Под Горловкой формируется ударная группировка ВСУ

Продолжается наращивание северной группировки украинских войск на горловском направлении. В тыловую Константиновку снова прибыли эшелоны военной техники. Среди зафиксированного разведчиками «добра» — гаубичный самоходный артиллерийский дивизион в количестве 18 самоходок «Гвоздика» калибром 122 мм и противотанковый артиллерийский дивизион, состоящий из 12 пушек МТ-12 калибром 100 мм. Вся техника убыла ближе к линии соприкосновения в села Ивановка и Тарасовка в зоне ответственности 93-й механизированной бригады ВСУ.

В Луганскую область доставлено смертоносное вооружение

Усиление войсковой группировки Операции объединенных сил происходит и на луганском направлении. В поселке Рубежном Луганской области двумя днями ранее отмечена разгрузка эшелона зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» в количестве девяти штук и 15 военных автомобилей. На расстоянии менее пяти километров от линии фронта в районе подконтрольного ВСУ Новотошковского киевские силовики сосредоточили три 152-мм гаубицы «Акация», а также оборудовали позиции минометных расчетов. Все указанные типы вооружений находятся в непосредственной близости от жилых домов.

В Донецке рассказали о задачах британского спецназа в Донбассе

Из штаба Операции объединенных сил разведка Донецкой народной республики получила накануне уточненные данные относительно прибывшей недавно под Горловку группы военнослужащих британского спецназа SAS. В настоящий момент пункт дислокации иностранцев находится в Краматорске (дальний тыл ВСУ. — Прим. ФАН). При этом британцы систематически выезжают в Константиновку и Артемовск — города, где сосредоточены крупные группировки украинских войск.

Как сообщили источники дончан в штабе ООС, украинское руководство планирует расширить круг выполняемых англичанами задач. Среди планирующихся мероприятий — привлечение британского спецназа к диверсионной деятельность в местах соприкосновения войск в Донбассе, а также проведение спецопераций и терактов на подконтрольной ДНР территории. Имеется также информация о том, что SAS могут в качестве наводчиков ВВС Украины.

Украинский волонтер «разоблачил фейк ДНР»

Украинский волонтер и журналист Родион Шовкошитный — по крайней мере, так его называют сами киевские издания, — назвал «фейком» информацию оперативного командования ДНР относительно подготовки Украиной масштабного наступления на республику и подготовки для этих целей теракта на одном из химических предприятий Донбасса.

«Возможно, там есть угроза взрыва на химическом предприятии или что-то уже произошло, и они (ДНР) хотят это свалить на ВСУ», — заявил волонтер и журналист.

Волонтер никак не объяснил — как можно было бы скрыть взрыв на химическом предприятии от общественности и всего мира, если бы он действительно произошел.

Обошел «разоблачитель фейков» и крупнейшее за всю историю конфликта пополнение военной мощи Киева в Донбассе, переброску целых бригад личного состава ВСУ и доставку сотен единиц танков и артиллерии, включая реактивные системы и комплексы ПВО С-300. Причем большинство из этих мероприятий Киев не скрывает от общественности, а попытки что-либо скрыть разоблачают сотрудники ОБСЕ или разведка народных республик Донбасса — данные разведки ДНР по сути подтверждаются как самими украинскими силовиками и политиками, так и иностранцами в мониторинговой миссии.

Таким образом, на сегодняшний момент существует объективная угроза начала полномасштабной наступательной кампании в рамках украинской Операции объединенных сил. Также существует опасность, что для оправдания агрессии украинское руководство все же задействует план теракта на одном из предприятий химической промышленности.