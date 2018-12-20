Путин оценил предложение закрепить патриотизм как национальную идею РФ

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции оценил предложение закрепить патриотизм как национальную идею страны.

Во время пресс-конференции журналист обратил внимание, что в стране много внимания уделяется воспитанию чувства патриотизма. Он предложил сделать патриотизм национальной идеей и внести соответствующие изменения в Конституцию РФ.

«Патриотизм никто не запрещал, я услышал [просьбу о национальной идеи], — ответил российский лидер собеседнику, — это предмет широкого обсуждения с общественностью».

Ранее Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, зачем странам НАТО нужна так называемая «российская угроза».