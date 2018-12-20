Путин заявил о необходимости работы с чиновниками

Москва, 20 декабря. Необходимо работать с чиновниками и взращивать управленческий аппарат, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

«Конечно, есть люди, которые оказались не на своем месте, неаккуратно высказываются. Это наша среда. Он раньше был кем-то, стал чиновником. Нужно работать с людьми. Это постепенный процесс, работа ведется. Мы проводим обучение», — отметил он.

Путин напомнил про конкурс подготовки управленческих кадров «Лидеры России». Из участников этого конкурса 12 человек уже стали губернаторами.

Напомним, что ранее произошел скандал с чиновницей из правительства Свердловской области, которая заявила, что «государство не просило рожать российскую молодежь». После этого она была временно отстранена от работы.